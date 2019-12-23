Выборы в ОТО: объявлены первые результаты [ Редактировать ]
В воскресенье, 22 декабря в 20:00, в Украине завершилось голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО). По предварительным данным, политическая партия "Слуга народа" получает 56% голосов. Об этом политическая сила сообщила на своей странице в Facebook.
"Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", - говорится в сообщении.
"Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!", - добавили в партии.
Ранее сообщалось о том, что в Украине стартовали первые местные выборы в ОТГ.
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