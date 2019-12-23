Варінг з 1974 року збирав для Штазі інформацію

Компанію "Північний потік" очолює колишній агент Штазі та друг Путіна. Про це пише австрійська газета Der Standard. Матіас Варінг і нинішній російський лідер потоваришували у Дрездені, де обоє працювали на спецслужби.

Варінг з 1974 року збирав для Штазі інформацію про західнонімецькі компанії. Путін у той час перебував у Дрездені як агент КДБ.

Згодом обоє працювали у банківському секторі, де підтримували не тільки робочі, а й дружні стосунки. З 2006 року Варінг очолив компанію "Північний потік", що прокладає газогін з Росії у Європу в обхід України.