Екс-шпигун та друг Путіна: журналісти викрили голову компанії "Північний потік" [ Редактировать ]
Компанію "Північний потік" очолює колишній агент Штазі та друг Путіна. Про це пише австрійська газета Der Standard. Матіас Варінг і нинішній російський лідер потоваришували у Дрездені, де обоє працювали на спецслужби.
Варінг з 1974 року збирав для Штазі інформацію про західнонімецькі компанії. Путін у той час перебував у Дрездені як агент КДБ.
Згодом обоє працювали у банківському секторі, де підтримували не тільки робочі, а й дружні стосунки. З 2006 року Варінг очолив компанію "Північний потік", що прокладає газогін з Росії у Європу в обхід України.
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