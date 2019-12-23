Сьогодні у штабі повідомили ім'я загиблого напередодні українського військового

Тим часом на фронті не спадає напруга. Зранку збройні формування Росфедерації продовжили провокаційні обстріли наших позицій. З гранатометів різних систем ворог атакував оборонців Лебединського, на Донецькому напрямку.

А на Луганщині з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Південного. Минулої доби окупанти вісім разів порушували режим тиші, у тому числі били із заборонених Мінськом мінометів.

Сьогодні у штабі повідомили ім'я загиблого напередодні українського військового. Ворожа куля обірвала життя бійця 93-ї бригади Холодний Яр - солдата Германа Соловйова. Йому було 29 років.