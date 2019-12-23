Притягує туристів - і не лише протягом свят - німецьке містечко Тріберг-ім-Шварцвальд на південному заході країни.

Вже три століття тамтешні майстри славляться неповторними годинниками із зозулями. А нині впроваджують нові тренди в старовинному мистецтві. Які саме та для чого гості купують вінтажні годинники - знає Ольга Жидецька.

Такі звуки наповнюють невеличку майстерню в Трайбергу цілісінький день. От уже 125 років її господарі, сім'я Гаас, виготовляють тут різноманітні дзиґарі з неодмінним атрибутом - зозулькою. Робота складна й копітка: правильно підігнати і зібрати детальки, налаштувати механізм, щоб точно показував час, навчити пташку дзвінко й вчасно співати.

Спадкоємець династії годинникарів Інгольф Гаас розповідає: виживати й добре продаватися його вінтажним виробам допомагають давні секрети майстрів і сучасна творча думка. Адже вигаданий ним новітній дизайн в рази підвищив попит на продукцію. І тепер це одна з місцевих родзинок.

"Дехто навіть називає мене "Пан годинник із зозулею", бо я завжди жартую, що моє серце стукає "ку-ку"! Я обожнюю свою справу. Народився в ній, люблю її, вкладаю душу в кожен виріб. Як на мене, ці годинники мають свою родзинку й непідвладні часу. Мені подобається творчість, тож я вкладаю її у своє ремесло", - говорить Інгольф Гаас, годинникар.

Таких виробництв у Трайбергу ціла вулиця. Саме завдяки їм невеличке містечко таке відоме серед туристів.

"До нас у Трайберг приїжджає багато гостей з усього світу: з Північної та Південної Америки, Австралії, Азії. І ми пересилаємо ці годинники на всі континенти. Навіть якщо вони завеликі, щоб переправляти їх літаком", - говорить Мехтильд Гаспел, продавчиня.

І справді, відвідувачів у майже сотні місцевих годинникових крамниць не бракує. Вони зацікавлено оглядають вироби, що ніби виринули у двадцять перше століття з минулого.

"Я приїхав сюди з Італії, щоб купити годинника для своєї доньки. Вони такі художні й дуже оригінальні", - говорить Рафаеле Троїзі, турист з Італії.

"Мені подобається різьба. Це унікальне мистецтво, за ним стоїть багата історія", - говорить Еммі, туристка зі США.

У давнину дозволити собі такого годинника могли тільки заможні люди. І нині ручні вироби трайберзьких майстрів не дешеві. Подекуди вартість оригінального дзиґаря сягає кількадесят тисяч євро.