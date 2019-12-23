Доки Європа і Росія вирішують, що робити з Північним потоком, в Україні обговорюють інший транзитний проєкт. Він передбачає швидкісні вантажні перевезення з Китаю до Європи. І його розробкою займалися українські фахівці. Про що мова? Знає Данііл Снісар.

Залучення міль'ярдних інвестицій та розвиток інфраструктури. Сьогодні вітчизняні фахівці представили урядовцям найбільш масштабні проекти, які мають усі шанси бути реалізованими в Україні. Серед них, й стратегічно важливі, що допоможуть налагодити співпрацю між країнами Європи та Азії.

"Той інвестиційний портфель, який представляється різними учасниками ринку, і схіодного ринку, і арабського ринку, європейського ринку - це надзвичайно цікаві пропозиції, які б, ми хотіли, щоб урядом були поставлені в порядок дня, були обговорені. І кінець кінцем, прийшли до того акцепту, дорожньої карти, плану, які достойні ті проекти", - говорить Віктор Ющенко, президент України (2005-2010).

"Проект - це відродження великого "шовкового шляху". На нових, технологічних та інших засадах. Передбачається, що цей проект, один із декількох можливих, проляже з західних районів Китая, через країни центральної Азії, через територію України - у країни Євросоюзу", - говорить Віктор Мироненко, президент асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Понад чотири відсотка у додатку до ВВП - лише на початковій стадії. "Високошвидкісна магістраль" - "Шовковий шлях", за переконанням українських фахівців - стане імпульсом розвитку вітчизняної економіки. Проект "нового шовкового шляху" вже зацікавив інвесторів із Саудівської Аравії.

"Мы сегодня разговаривали на разные темы серьезные, а именно про "Шелковый путь" - какие у нас есть инвесторы. Это очень серьезный проект. Для мира, для Украины", - говорить Емад Абу Аль Руб, президент українсько-арабської ділової ради.

"Я думаю, у нас достаточно хорошие шансы, будущее, относительно привлечения инвестиций. В частности, в проект ассоциации ВСМ есть достаточно много желающих. Кроме этого, на политическом уровне, уже есть поддержка и от Китая, и от Азербайджана, и от Туркмении и из Польши сигналы хорошие. То есть, мы движемся и приближаемся к тому, что этот шанс и транзит у нас будут реализованы", - вважає Сергій Рудковський, голова правління асоціації "Високошвидкісні магістралі".

За планом, швидкісна колія пролягатиме від кордону з Китаєм через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан до Каспійського берега. Звідтіля - морем - вантажі потраплятимуть до Баку й чорноморського узбережжя Грузії. Далі - Чорним морем, і вже територією України прямуватимуть до країн ЄС.

"Сьогодні ми отримали від уряду України, в обличчі міністра еокноміки, отримали підтримку того, що інфраструктурні проекти в Україні можливі. І можливі проривні проекти, ті проекти, які перенесуть економіку України в сучасний світ", - говорить Володимир Волков, представник асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Представники асоціації "високошвидкісні магістралі" переконують: нова залізниця залучить понад 20 мільярдів інвестицій та створить півмільйона робочих місць.