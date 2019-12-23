Хто найбагатший письменник у світі? Чим австралійські пожежники знову підкорили соцмережі? Навіщо британська газета створила бота Марка Цукерберґа? Про це та інше - в нашому огляді.

Мокре Різдво - зустрічає Венеція. Місто знову затопило. Вранці рівень води сягув майже півтора метра вище норми. У моді високі гумові чоботи. Поміряв місцеві калюжі навіть Санта-клаус. Якийсь чоловік у костюмі святкового чарівника пройшовся залитою площею Сан Марко. Минулого місяця Венеція пережила рекордне затоплення, яке завдало збитків на мільярд євро.

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Санта-Клауси з хоботами привітали школярів із різдвяними святами у тайському місті Аюттхая. На подвір'ї однієї зі шкіл чотири слони в шапочках з помпонами та в яскраво червоних костюмах бавили малечу. "Велетні" демонстрували дітлахам акробатичні вміння, потім - частували малят солодощами. Фінальним перфомансом свята - стала імпровізована ялинка зі слонами.

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Цифровий супергерой. У Японії створили гуманоїда, який допомагатиме рятувальникам працювати на місці катастроф. Безстрашний Калейдо може відсувати важкі предмети та переносити людей, а ще працювати у складних умовах, небезпечних для рятувальників. Компанія-виробник сподівається, що такі гуманоїди зможуть прислужитися японським надзвичайникам.

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Ученому світ, а невченому - тюрма. У Китаї чоловік намагався пограбувати банкомат, однак не впорався із сучасними технологіями. Спершу горе-грабіжника злякав голос віртуального консультанта. Злодій хотів утекти, але ніяк не міг відчинити двері. Довго вовтузився із замком, а тоді став гатити по дверях металевою підставкою. Врешті вирвався, однак невдовзі його затримали.

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Свого Цукер-бота створила британська газета "Гардіан". Засновник "Фейсбуку", Марк Цукерберґ, відмовлявся давати інтерв'ю виданню. Тоді журналісти попросили в програмістів створити на основі його промов, публікацій і лекцій нейронну мережу. З ботом Цукерберґа провели розгорнуту бесіду й опублікували інтерв'ю.

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Австралійські пожежники знову підкорюють серця у мережі. Вірусним стало відео, на якому рятувальник поїть водою з пляшки спраглу коалу. Тварину помітили під час гасіння пожежі в штаті Південна Австралія. Цьогорічні займання на півдні та сході континенту стали рекордними, тож рятувальники докладають зусиль не лише для гасіння вогню, а й для допомоги сумчастим ведмедям.

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Знову найбагатша у світі письменників. За версією журналу "Форбс" британка Джоан Роулінг торік заробила 92 мільйони доларів. Це дохід від книжок про Гаррі Поттера, театральної постановки та тематичних парків розваг. На другому місці американець Джеймс Паттерсон, він одержав 70 мільйонів завдяки книзі "Президент зник". Третю сходинку посіла новачок у списку - Мішель Обама зі своїм автобіографічним бестселером. Колишня перша леді США заробила 36 мільйонів доларів.

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Футбольна команда за 99 пенні. На інтернет-аукціоні eBay продають британську футбольну команду "Сток Сіті". Очевидно, оголошення розмістив розчарований фанат - після серії спортивних невдач. В описі йдеться, що стан команди несправний, може йти на запчастини. Автор не рекомендує використовувати гравців як собак-поводирів, оскільки команда не може вести вперед. Нині ціна за лот сягнула 65 тисяч фунтів.