Польща ризикує вийти з Євросоюзу. Варшава проігнорувала рекомендації Брюсселя та міжнародних судів щодо своєї судової реформи. Чим саме стурбований Євросоюз і які це може мати наслідки - розкаже Олена Абрамович.

Реформувати судову систему керівна партія Польщі "ПІС" взялася ще 2016. Відтоді у країні час від часу спалахують протести, на адресу Варшави сиплеться критика з Брюсселя, а Судову раду Польщі узагалі виключили з Європейської мережі рад з судових питань. Якщо так триватиме далі - Польща узагалі може втратити членство в ЄС, застерігають тамтешні судді.

"Протиріччя між законодавством ЄС та законодавством Польщі, яке ініціюють автори законопроекту, найімовірніше, призведе до того, що структури Євросоюзу розпочнуть процедуру виявлення порушень щодо зобов'язань, які випливають із договорів в рамках ЄС, а в кінцевому підсумку - до необхідності покинути Європейський союз"

Відповідну заяву у Верховному суді Польщі зробили минулого тижня, перед тим як Сейм ухвалив чергове контроверсійне законодавство. Мова про законопроект, який дозволить карати суддів, які ставлять під сумнів легітимність правових змін уряду. Зупинити Варшаву намагались і в Брюсселі - Єврокомісія надіслала колективне звернення до керівництва країни.

"Віце-президент Юрова надіслала лист польському президенту, спікерам Сейму та Сенату, а також прем'єр-міністру щодо законопроекту, запропонованого польським парламентом, який викликає занепокоєння в Комісії. Польську владу закликають проконсультуватися з Венеційською комісією", - говорить Крістіан Вігнанд, представник Єврокомісії.

Закликали схаменутись польський парламент і в Організації Об'єднаних націй. Офіс із питань прав людини заявив - новий закон змусить професіоналів добре подумати, перш ніж узагалі йти працювати у судовій сфері Польщі.

"Він загрожує стати черговим кроком з утискання незалежності судової системи Польщі. Обмежує свободу дій суддів та їх право на вираження своїх поглядів. Це навіть може призвести до звільнення суддів, якщо вони поставлять під сумнів урядову судову реформу", - говорить Руперт Колвілл, речник верховного комісара ООН з прав людини.

Та попри усі ці застереження та заклики, а також протести поляків, нижня палата польського парламенту в останні робочі дні перед різдвяними канікулами таки ухвалила законопроект. Далі документ має затвердити ще верхня палата, у якій домінує опозиція. Та навіть якщо в сенаті і будуть проти - Сейм все одно зможе потім подолати це вето своєю більшістю.