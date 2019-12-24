У психоневрологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині внаслідок пожежі згоріла лише одна палата - решта приміщень можуть бути придатними для проживання. Таке на своїй сторінці у "Фейсбуці" написала омбудсмен Людмила Денісова. Вона наголосила, що це вже не перше займання у закладі цього року. У вересні там сталася пожежа, внаслідок якої згоріла будівля бібліотеки та майстерні.

Як написала Денісова, у зазначеній установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги. Нагадаю, внаслідок пожежі у психоневрологічному інтернаті четверо людей загинули, трьох ушпиталили. Деталі розповість Ігор Левенок.

"План евакуації відпрацьовано з персоналом, інструктажі проведено, чому так сталося з'ясовує слідство".

Ось так, лаконічно рятувальники пояснюють, чому внаслідок пожежі у психо-неврологічному інтернаті загинуло четверо осіб. Трагедія сталася у місті Старобільськ на Луганщині. Зайнялося близько дев'ятої вечора у палаті на першому поверсі, вогонь швидко поширився корпусом. Пацієнтів евакуйовували рятувальники та медперсонал. Троє людей ушпиталили.

"Диагноз у всех "отравление угарным газом", "отравление продуктами горения". Один больной был в крайне тяжелом коматозном состоянии. В отделении реанимации была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, больные пришли в себя", - говорить Володимир Літучий, заступник головного лікаря Старобільцької ЦРЛ.

На момент пожежі в приміщенні перебувало близько ста тридцяти осіб. Поки персонал закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу. За словами рятувальників на початку грудня на території закладу відбулися навчання з протипожежної безпеки. Втім, врятувати людей на практиці не вдалося.

"У нас нет никаких результатов, никто ничего вам говорить не будет. А де керівник? Нема керівника виходьте звідси".

Згодом керівниця закладу таки вийшла до журналістів. Своєї провини в трагедії вона визнає.

"У нас двадцатого ноября была проверка пожарной сигнализации, а одиннадцатого декабря были учения. Мы учили подопечных и уже не первый раз, как в случае надзвычайной ситуации выходит. Они все дружно вышли, МЧС присутствовал. Они вышли все на площадку - им прочитали информацию работники МЧС, в случае чего делать вот так", - говорить Надія Колесникова, директор Старобільського психо-неврологічного інтернату.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "порушення вимог пожежної безпеки"та "службова недбалість". Слідство триває.