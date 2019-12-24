Тепер голосування має відбудитися у Сенаті

Дональд Трамп звинуватив демократів у затягуванні імпічменту. Про це він написав у Твіттері.

Мовляв, спікерка палати представників Ненсі Пелосі не квапиться передавати обвинувальний висновок для голосування у Сенаті, який - вважає Трамп - не підтримає імпічменту.

Нагадаю, минулого тижня Палата представників проголосувала за імпічмент главі Білого Дому. Тепер голосування має відбудитися у Сенаті, де у республіканській партії Трампа більшість.