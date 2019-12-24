В 2020 году Франция не будет поддерживать западноафриканский франк (CFA franc), который используется в восьми западноафриканских странах. Об этом сообщает RFI.

"Президент Кот-д'ивуара Аласан Уаттара объявил о завершении существования общей региональной валюты восьми стран в Западной Африке, которую поддерживает Франция. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон объявил в Абиджане (столица Кот-д'ивуара – ред.) это исторической реформой", - сообщает Международное французское радио.

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Теперь будет использоваться новая валюта - эко. Она распространяется на восемь стран: Кот-д'ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того, Гвинея Бисау .

Ранее сообщалось о том, что в Африке пересохло "восьмое чудо света".