В Австралії понад два місяці не вщухають масштабні лісові пожежі. Загасити полум'я заважає аномальна спека та сильний вітер. Пожежникам допомагають тисячі волонтерів. Вигоріло близько п'яти мільйонів гектарів землі.

Стихія забрала життя дев'яти людей. Раніше стало відомо, що вогонь повністю знищив місто Балморал - курорт за 120 кілометрів від Сіднея, відомий своїм пляжем та дорогою нерухомістю.