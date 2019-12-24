Санта-Клаус розпочав подорож до Різдва [ Редактировать ]
Подарунки з Лапландії. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями.
Свою подорож чарівник розпочав напередодні з резиденції на сопці Корватунтурі у фінській Лапландії. Відео відправлення Йоулупуккі транслювали в різних куточках світу.
Вперше цю подію відзняли у 60-х. Транслюють в прямому ефірі з 1980 року.
по теме
Санта-Клаус розпочав різдвяну подорож
Подарунки з Лапландії. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями
Черги та натовпи: німці готуються до Різдва
Німці жартують: якщо біля поштових відділень - довжелезні черги, можна й не зазирати у календар. Різдво наближається! Напередодні свята Deutsche Post виводить на зміни тисячі додаткових співробітників
В Лапландії кипить робота у резиденції Санта Клауса
На півночі Лапландії в офісі Санта Клауса кипить робота - за кілька днів ельфи мають встигнути опрацювати листи від дітей з усього світу
Оголені Санта-Клауси пробігли вулицями Будапешта
Попри зимну передріздвяну погоду, учасники забігу стверджували, що зовсім не відчували холоду
Санта Клауси вийшли на благодійні марафони у Парижі та Афінах
Мета - не просто пробігти 10 кілометрів, а ще й зібрати кошти на благодійність, внески за участь направляють на допомогу важкохворим дітям