Вперше цю подію відзняли у 60-х

Подарунки з Лапландії. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями.

Свою подорож чарівник розпочав напередодні з резиденції на сопці Корватунтурі у фінській Лапландії. Відео відправлення Йоулупуккі транслювали в різних куточках світу.

Вперше цю подію відзняли у 60-х. Транслюють в прямому ефірі з 1980 року.