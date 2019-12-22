"Они спасают жизни": пожарные выпустили календарь на 2020 год [ Редактировать ]
Фото: facebook
Главное управление ГСЧС в Киеве сделали календарь на 2020 год под названием "Они спасают жизнь". Об этом сообщает пресс-служба киевской ГСЧС.
Каждый месяц сделан в черно-белых тонах с фотографиями столичных пожарных.
"Выражаем благодарность нашим поклонникам, которые подхватили идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам", - сообщают спасатели.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве пожарные спасли девочку.
по теме
Prev Next
22 декабря 2019 07:36
Синоптики удивили украинцев прогнозом погоды
В воскресенье, 22 декабря, в Украине погода испортится
21 декабря 2019 06:20
Сколько стоят украинские звезды на Новый год: названы цены
Украинские звезды часто выступают на различных корпоративах и концертах
20 декабря 2019 15:56
Не видела 40 лет: женщина отдала почку однокласснику
В США женщина пожертвовала почку своему однокласснику
20 декабря 2019 10:56
В Facebook произошла массовая "утечка" данных
В Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей Facebook
19 декабря 2019 13:02
Осторожно мошенники: появился новый "развод" с банковской картой
В Украине мошенники изобрели новый способ кражи денег