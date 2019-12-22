Главное управление ГСЧС в Киеве сделали календарь на 2020 год под названием "Они спасают жизнь". Об этом сообщает пресс-служба киевской ГСЧС.

Каждый месяц сделан в черно-белых тонах с фотографиями столичных пожарных.

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"Выражаем благодарность нашим поклонникам, которые подхватили идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам", - сообщают спасатели.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пожарные спасли девочку.