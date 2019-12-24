Дело Шеремета: Кузьменко оставили в СИЗО [ Редактировать ]
Апелляционный суд Киева оставил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлию Кузьменко под арестом.
Заседание суда началось в 12:20. Сообщается, что здание суда оцепили экипированные силовики - там стоят минимум 9 автобусов с правоохранителями. Кроме того, стало известно, что Кузьменко взяли на поруки 37 поручителей, в том числе народные депутаты, известные врачи и музыканты. Под зданием суда соратники подозреваемой скандировали "Юле волю".
Адвокат Кузьменко резко отреагировал на решение суда: он нервничал и кричал.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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