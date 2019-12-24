Євросоюз та ООН засудили запуск залізничного сполучення між Кримом та Росією [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ України, Євросоюз та ООН засудили запуск залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією.
Потягову переправу так званим Кримським мостом побудували без згоди Києва і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права", - йдеться у повідомленні МЗС. В ЄС дії Москви назвали черговим порушенням суверенітету і територіальної цілісности України. А в Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
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