Смертельна ДТП: Британія попросила екстрадувати дружину американського дипломата [ Редактировать ]
Британська прокуратура попросила екстрадувати дружину американського дипломата. Через три місяці після ДТП - жінці висунули заочне обвинувачення у вбивстві 19-річного мотоцикліста. Чому ця історія є загрозою для стосунків двох країн - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
Обійми та сльози. Батьки загиблого хлопця чекали цієї миті три місяці. Королівська прокуратура Британії виснула офіційні звинувачення вбивці їхнього сина. Американка Енн Сакулас збила на смерть 19-річного мотоцикліста Гаррі, бо їхала по зустрічній смузі.
"Ми навіть не уявляли, як буде важко на цьому шляху і як багато часу на це знадобиться. Але це величезний крок до виконання обіцянки, яку ми дали нашому покійному синові добитися справедливості", - говорить Шарлотт Чарльз, мати загиблого мотоцикліста.
Ця справа дійсно набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Адже начебто все зрозуміло - Сакулаз визнала свою вину. Але вона - дружина американського розвідника, що працював на британській базі. І змогла прикритися дипломатичним імунітетом, щоби втекти з країни.
"Це велика перемога, адже ще кілька місяців тому у поліції нам казали, що шанс притягнути винуватицю до відповідальності - менше одного відсотка. Але ви бачили, що ми зробили усе можливе і неможиве - у Лондоні і у Вашингтоні, щоби підвищити цей шанс", - говорить Радд Сігер, речник сім'ї Гаррі Данна.
Якби не батьки Гаррі, ця історія би закінчилася втечею американки. Адже у Вашингтоні навіть президент Трамп став на її захист. Мовляв, сам бувало, помилявся, коли їхав по дорогах з лівостороннім рухом. А додому Сакулаз повернулася саме за порадою Держдепу. І досі перебуває під його захистом.
"Пані Сакулаз повідомили через юриста не лише про те, що їй висунули звинувачення, але що прокуратура подала запит на екстрадицію у Міністерства внутрішніх та закордонних справ", - говорить Марк Стівенс, юрист сім'ї Гаррі Данна.
Щоправда, тут справа знову може загальмуватись. Вашингтон дав чітко зрозуміти - горою стоятиме за жінку. І не хоче продовження цієї історії. Тож офіційний запит на екстрадицію означатиме, що Лондон йде на відкритий конфлікт. Очільниця МВС особисто відвідала сім'ю загиблого. Але жодних обіцянок щодо розвитку подій у цій справі не дала.
За британськими законами, спричинення смерті небезпечним водінням карається до 14 років за гратами. Адвокат американки вже заявив, що вона не збирається до в'язниці на такий великий термін за ненавмисний інцидент. Тому добровільно до Британії Енн Сакулаз не повернеться.
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