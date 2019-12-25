Папа Понтифік привітає вірян із Різдвом кількома мовами [ Редактировать ]
Сьогодні християни західного обряду святкують Різдво. З нагоди свята у Ватикані, у базиліці Святого Петра відбулОся нічне богослужіння. Його очолив Папа Римський Франциск. За дійством у храмі спостерігали сотні вірян з усього світу, ще тисячІ - дивилися трансляцію на екранах ззовні. Сьогодні опівдні папа Понтифік у своєму посланні "Місту і світу" привітає вірян із Різдвом кількома мовами.
"Різдво нагадує нам, що Бог любить нас усіх, навіть найгірших. Мені, тобі, і кожному він каже: я люблю тебе і завжди любитиму, бо ти унікальний у моїх очах. Бог любить не за хороші вчинки, його любов безумовна", - говорить Папа Римський, Франциск.
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