У сирійській провінції російська авіація розбомбила школу [ Редактировать ]
У сирійській провінції Ідліб російська авіація розбомбила школу. У результаті удару загинули десятеро людей, серед яких шестеро дітей. Нині сирійські війська перебувають менше, ніж за чотири кілометри від Маараат ен-Нууман, стратегічно важливого міста, яке утримують повстанці.
За даними ООН, у провінції Ідліб проживало 3 мільйони мирних жителів, більшість яких покинули свої домівки з версня 2015-го року через постійні бойові дії у провінції. Свої домівки мирні жителі полишають досі.
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