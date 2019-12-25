У сирійській провінції Ідліб російська авіація розбомбила школу. У результаті удару загинули десятеро людей, серед яких шестеро дітей. Нині сирійські війська перебувають менше, ніж за чотири кілометри від Маараат ен-Нууман, стратегічно важливого міста, яке утримують повстанці.

За даними ООН, у провінції Ідліб проживало 3 мільйони мирних жителів, більшість яких покинули свої домівки з версня 2015-го року через постійні бойові дії у провінції. Свої домівки мирні жителі полишають досі.