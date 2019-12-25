Квіти, птахи й казкові створіння. У Мексиці відбувся фестиваль "Ніч редиски". На ньому представляють скульптури, вирізьблені з рожевих коренеплодів. Майстрам не дозволяють фарбувати свої вироби та скріплювати фігурки пластиковими й металевими деталями, можна додавати лише дерев'яні елементи. Започаткували таку овочеву творчість іспанські колонізатори. Вони завезли редьку до Мексики й заохочували місцевих фермерів надавати плодам цікавої форми, щоб їх охочіше купували.

"У нашій сім'ї цю традицію підтримують уже понад 100 років. Мої дід і прадід теж вирізали скульптури з редиски, брали участь у конкурсах, вигравали призові місця. І саме вони надихнули мене продовжувати цю справу. Я пишаюся тим, що хист до неї закладений у моїх генах", - говорить Едуардо Муньйоз, скульптор.