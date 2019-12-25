У Пакистані під час святкування Різдва посилили охорону християнських храмів та громадських місць. Задля безпеки біля церков постійно чергують посилені патрулі і частково обмежено рух автомобілів.

Також обшукують усіх охочих потрапити на богослужіння. Запровадити жорсткіші заходи безпеки владу країни змусили теракти під час християнських святкувань у 2016-17 роках. Тоді у результаті нападів загинули 80 людей, ще півсотні були поранені.