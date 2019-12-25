Какие продукты вызывают рак [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Рак - одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие - с повседневной жизнью, а также и с питанием. Эксперты назвали 13 наиболее опасных продуктов, способных спровоцировать образование раковой опухоли, пишет Novosti-n.
Читайте также Елка в доме опасна для здоровья - ученые
Какие продукты вызывают рак:
- Попкорн;
- Овощи и фрукты, с повышенным содержанием пестицидов;
- Консервированные помидоры;
- Колбасы;
- Картофельные чипсы;
- Соленые, маринованные и копченые продукты;
- Белая мука;
- Генетически Модифицированные Продукты (ГМО);
- Рафинированный сахар;
- Искусственные подсластители;
- Алкоголь;
- Безалкогольные газированные напитки.
Ранее мы писали о том, почему появляются седые волосы.
по теме
Prev Next
10 декабря 2019 16:30
От чего зависит аппетит
Группа ученых проявила ряд исследований и выяснила, какие гены управляют аппетитом
25 декабря 2019 12:58
Елка в доме опасна для здоровья - ученые
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что елка в доме опасна для здоровья
24 декабря 2019 19:16
Освежители воздуха опасны для здоровья - врачи
Освежители воздуха пользуются спросом среди многих людей
19 декабря 2019 14:48
Рак позвоночника: названы первые симптомы
Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом