Рак - одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие - с повседневной жизнью, а также и с питанием. Эксперты назвали 13 наиболее опасных продуктов, способных спровоцировать образование раковой опухоли, пишет Novosti-n.

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Какие продукты вызывают рак:

Попкорн;

Овощи и фрукты, с повышенным содержанием пестицидов;

Консервированные помидоры;

Колбасы;

Картофельные чипсы;

Соленые, маринованные и копченые продукты;

Белая мука;

Генетически Модифицированные Продукты (ГМО);

Рафинированный сахар;

Искусственные подсластители;

Алкоголь;

Безалкогольные газированные напитки.

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