Елка в доме опасна для здоровья - ученые [ Редактировать ]
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что елка в доме опасна для здоровья, пишут "Акценты".
Выяснилось, что елка способна вызвать приступы кашля и даже спровоцировать астму.
На деревьях откладывается более пятидесяти разновидностей спор плесени или насекомые. Когда они попадают в тепло, они оживают и начинают "вредить". Эксперты заверяют, что в природе ими заражено до 70% деревьев.
Если ваше здоровье достаточно крепкое, у вас нет никаких патологий или врожденных дефектов, то, скорее всего, ваш иммунитет справится. Но врачи заверяют, что все равно не стоит держать елку в доме до марта. Самый оптимальный вариант - две недели, не более.
Ранее сообщалось, что освежители воздуха опасны для здоровья.
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