Рух транспорту Шулявським мостом у Києві відкриють наприкінці цього тижня. Закінчення робіт на шляхопроводі анонсував мер міста - Віталій Кличко.

Нині, як зазначив міський голова, там закінчують вкладати асфальт на під'їздах до мосту, наносять розмітку і встановлюють огорожі. А потім проведуть випробування, мостом проїдуть вісім 30-тонних вантажівок.

За словами Кличка, підрядник дає десятирічну гарантію на експлуатацію покриття. Нагадаю, міст був визнаний аварійним ще 2013 року. А в лютому 17 шляхопровід частково обвалився.

Його реконструкцію почали цьогоріч у березні.