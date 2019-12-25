Шулявський міст запрацює наприкінці тижня [ Редактировать ]
Рух транспорту Шулявським мостом у Києві відкриють наприкінці цього тижня. Закінчення робіт на шляхопроводі анонсував мер міста - Віталій Кличко.
Нині, як зазначив міський голова, там закінчують вкладати асфальт на під'їздах до мосту, наносять розмітку і встановлюють огорожі. А потім проведуть випробування, мостом проїдуть вісім 30-тонних вантажівок.
За словами Кличка, підрядник дає десятирічну гарантію на експлуатацію покриття. Нагадаю, міст був визнаний аварійним ще 2013 року. А в лютому 17 шляхопровід частково обвалився.
Його реконструкцію почали цьогоріч у березні.
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