В МВС Грузії запевнили: ситуація під контролем, загрози для людей немає

Лісові пожежі вирують і в Грузії. Займання почалися ще напередодні - зафіксували з десяток осередків. Частину з них загасили вночі, та на ранок полум'я почало ширитися з новою силою.

Пожежникам заважає суха й вітряна погода. Горять здебільшого висохлі чагарники, трава і листя.

До гасіння залучили дві сотні надзвичайників і вертоліт прикордонної служби. В МВС Грузії запевнили: ситуація під контролем, загрози для людей немає.