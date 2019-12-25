В Грузії вирують лісові пожежі [ Редактировать ]
Лісові пожежі вирують і в Грузії. Займання почалися ще напередодні - зафіксували з десяток осередків. Частину з них загасили вночі, та на ранок полум'я почало ширитися з новою силою.
Пожежникам заважає суха й вітряна погода. Горять здебільшого висохлі чагарники, трава і листя.
До гасіння залучили дві сотні надзвичайників і вертоліт прикордонної служби. В МВС Грузії запевнили: ситуація під контролем, загрози для людей немає.
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