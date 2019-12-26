В четверг, 26 декабря, глава правления Фонд социального страхования Олег Коваль заявил о том, что в Украине хотят запретить ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи.

Фонд предлагает внести изменения в нормативные акты, которые запретят ввоз одежды и обуви, что уже были в употреблении.

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Под запрет не подпадает спецодежда.

Это касается, например, специальной формы для сотрудников ГосЧС, пожарная форма. Иногда на складах хранится форма, списывается заграницей, нам передаются очень высококачественные, отвечающие всем нормам и стандартам вещи, они определяются как применяемые и мы их забираем.

При этом отмечается, что гуманитарную помощь смогут переправлять через госграницу без таможенного контроля в случае, если данные о фонде или организации, которая переправляет товары, внесены в соответствующий реестр. Фонды должны будут предоставлять информацию о количестве товаров, размерах, половой принадлежности, производителях и торговых марках.

Ежегодно фонды будут должны отчитываться о передаче гуманитарной помощи украинцам. Если они такие данные не предоставят или информация будет ложная, то Фонд соцстрахования будет инициировать исключение их из реестра. Только за неделю Украина теряет около 2 млн долларов за неуплату таможенных товаров во время переправки секонд-хенда под видом гуманитарной помощи.

Ранее мы писали о том, что девушка обнаружила состояние в секонд-хенде.