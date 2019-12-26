Експерти ідентифікували тіла всіх шістнадцятьох загиблих у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки. Останнім опізнали директора Інституту морської біології, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Церемонія прощання відбудеться завтра.

Сьогодні прощалися з двома іншими жертвами трагедії - 16-річними студентками коледжу Катериною Пьяночкіною і Юлією Маркіною. Нагадаю, 4 грудня пожежа у навчальному закладі забрала життя 16 людей. Під домашнім арештом досі перебуває директорка коледжу. Їй висунуто підозру у службовому недбальстві.