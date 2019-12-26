У Сирійській провінції Ідліб триває наступ урядових сил за підтримки російського контингенту.

За десять днів ескалації загинуло 86 цивільних, з них 21 дитина. Такі дані передає "Сирійська мережа з прав людини", - неурядова організація, що фіксує втрати під час сирійського конфлікту.

Обстріли провінції посилилися в середині грудня, попри оголошене ще в серпні перемир'я. Підконтрольні Башару Асаду війська, за підтримки російських військових намагаються відбити регіон у повстанців. Через це цивільні громадяни масово втікають до Туреччини.