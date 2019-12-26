Кіберкомандування Сполучених Штатів готує стратегію інформаційної війни на випадок втручання Росії в американські вибори наступного року. Про це повідомило видання Washington Post із посиланням на високопосадовців у Пентагоні.

Стратегія передбачає, зокрема, розкриття конфіденційних даних вищого російського керівництва та еліти. А ще поширення дезінформації, щоб сприяти суперництву всередині уряду та владних еліт РФ. При цьому спецоперацію проведуть лише за згоди міністра оборони США.