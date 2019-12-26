Кіберкомандування США готує стратегію інформаційної війни [ Редактировать ]
Кіберкомандування Сполучених Штатів готує стратегію інформаційної війни на випадок втручання Росії в американські вибори наступного року. Про це повідомило видання Washington Post із посиланням на високопосадовців у Пентагоні.
Стратегія передбачає, зокрема, розкриття конфіденційних даних вищого російського керівництва та еліти. А ще поширення дезінформації, щоб сприяти суперництву всередині уряду та владних еліт РФ. При цьому спецоперацію проведуть лише за згоди міністра оборони США.
по теме
У Відні триває черговий раунд переговорів України та Росії
Як заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, сьогодні Київ та Москва планують остаточно узгодити умови транзиту російського газу до Європи через територію України
ДБР затримало слідчого Нацполіції, який продавав таємну інформацію до Росії
За такі послуги слідчому заплатили 16 з половиною тисяч гривень. Його взяли під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт одержання винагороди правоохоронцем
Масштабна ДТП у США: постраждали люди
Щонайменше 51 особа постраждали, частина з них перебуває у критичному стані, внаслідок масштабної ДТП у штаті Вірджинія, у США. Там зіткнулися понад 60 автомобілів
Міністр закордонних справ Канади розкритикував Китай та Росію
Минулого тижня на засіданні Ради безпеки ООН Китай та Росія - єдині країни, які заблокували документ, що передбачав постачання гуманітарних вантажів Сирії упродовж року
У США голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень
Більше санкцій. У комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили "пекельними"
У Конгресі США очікують на голосування щодо імпічменту президента
Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Йдеться про тиск на Україну задля фабрикування компромату на Джо Байдена - головного суперника чинного глави держави на наступних виборах