Якщо через теплу зиму ви все ще зовсім не відчуваєте святкового настрою,згадайте, що комусь іще гірше. Ведмеді ніяк не можуть заснути у Карпатах.

32 клишоногих у Синевирському національному парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку в Карпатах очікують зо дня на день. Щоправда, після нового року синоптики знову прогнозують потепління.