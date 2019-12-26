Карпатські ведмеді не можуть заснути через зміни клімату [ Редактировать ]
Якщо через теплу зиму ви все ще зовсім не відчуваєте святкового настрою,згадайте, що комусь іще гірше. Ведмеді ніяк не можуть заснути у Карпатах.
32 клишоногих у Синевирському національному парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку в Карпатах очікують зо дня на день. Щоправда, після нового року синоптики знову прогнозують потепління.
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