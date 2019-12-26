Комунальні тарифи мають зменшуватися одночасно з цінами на газ - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Комунальні тарифи мають зменшуватися одночасно з цінами на газ. У цьому впевнений голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Так він прокоментував постанову уряду, згідно з якою постачальники тепла можуть змінювати суми у платіжках, незалежно від вартості газу.
"Зверніть увагу тільки за останні 2 місяці ціна газ впала на 30-35 відсотків, на 10% за останній тиждень, але в наших платіжках ціни початку минулого року. Для того, щоб вийти із цієї ситуації, добитися справедливості і чесності, потрібно прийняти один малесенький закон, де передбачено, що теплокомуненерго кожного місяця навіть звірятися із реальними цінами на ринку і тоді ми в платіжках побачимо скорочення їх розміру на 30-35 відсотків", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
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