Парламентський комітет аграрної політики намагається недопустити до слухання поправки опозиціонерів до законопроєкту про ринок землі.

Сьогодні чергове засідання комітету було по суті зірвано. Із переліку, раніше узгодженого всіма фракціями, зникли понад півтори тисячі поправок від депутатів "Опозиційної платформи - За життя". Як і поправки інших депутатів, які не входять до монобільшості. Тож комітет узяв перерву до суботи, і зараз у робочій группі представники фракцій намагатимуться дійти згоди. В іншому разі законотворча діяльність Ради може бути паралізована.

"3092 правки були враховані, це були правки "Опозиційної платформи - За життя". Там була різниця у 207 правок, але ми їх у технічному режимі доопроцювали. На сьогоднішній день, друга таблиця, яку ми отримали містила лише 1622 правки. Це означає що мінус 1606 правок, які ми подавали, вони відхілені та не враховані", - говорить Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Уже была практика, когда Верховная Рада рассматривала несколько недель один законопроект. Это регламентная норма и наше право. Если не будет консенсуса, мы реализуем именно это наше право. Тем не менее мы открыты для диалога. Если завтра нам не удастся договориться, если мы увидим что отношение к нашим правкам несправедливое, если мы начнем с нарушения прав граждан Украины, депутатов, регламента, то я уверен, этот закон проголосован не будет", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".