Приметы на 27 декабря: что нельзя делать [ Редактировать ]
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В пятницу, 27 декабря, в церкви почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Они пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана.
В этот день существует ряд примет, а также запретов.
Приметы на 27 декабря
- Теплый день - лето будет жарким.
- Погода меняется в течение дня - вскоре наступит оттепель.
- Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую - грядет мрачная и снежная погода.
- Ночью иней был - жди снегопада днем.
- Над лесом видно синие пятна - выпадет снег.
Что нельзя делать 27 декабря
- Нельзя покидать дом, не умывшись. Таким образом можно обойти беду.
- Меньше проводите времени перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь соцсетями, больше времени уделите духовному развитию.
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