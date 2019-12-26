В пятницу, 27 декабря, в церкви почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Они пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана.

В этот день существует ряд примет, а также запретов.

Приметы на 27 декабря

Теплый день - лето будет жарким.

Погода меняется в течение дня - вскоре наступит оттепель.

Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую - грядет мрачная и снежная погода.

Ночью иней был - жди снегопада днем.

Над лесом видно синие пятна - выпадет снег.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя покидать дом, не умывшись. Таким образом можно обойти беду.

Меньше проводите времени перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь соцсетями, больше времени уделите духовному развитию.

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