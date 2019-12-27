Наркоторговця затримали київські правоохоронці. 20-річний хлопець продавав наркотики через Інтернет за допомогою популярного месенджера. Торгував і в розважальному закладі, де працював. Під час трусу у нього вилучили розфасовані для продажу пакетики з канабісом, товар виявили й за місцем роботи. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Незаконне зберігання чи збут наркотиків".

"Був затриманий хлопець, який продавав наркоти в мережі інтернет і в розважальному закладі де саме працював кальянщиком. Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПКУ йому повідомили про підозру і останьому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - говорить Олександр Дибов, начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції.