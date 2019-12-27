Каждый человек рожден в определенный день. Этот день принято называть датой рождения человека. Согласно магии чисел день рождения человека способен влиять на его судьбу. Так, от этой даты зависит не только таланты и способности, счастливость человека по жизни, а также его удача в 2020 году..

Чтобы узнать, повезет ли вам в 2020 году, стоит всего лишь воспользоваться нашим методом:

вспомнить дату своего дня рождения

все цифры добавить до того момента, пока не получится однозначное число

К примеру, вы родились 03.12.1992. Складываем все числа: 0+3+1+2+1+9+9+9+2=36 = 3+6=9 . Число на 2020 год в данном случае - 9.

Чего ждать от 2020 года?

1. Единица - это всегда лидерство. Так что в наступающем году вы будете рвать и метать, чтобы достичь того, что запланировали.

2. Вам ничего с неба не упадет. Для того, что достичь чего-то встаньте и делайте, а не нойте. Вот тогда у вас будет все замечательно.

3. Будьте внимательны к деталям. 2020 год подготовил для вас много неожиданностей, как приятных, так и не очень. Вы со всем справитесь, главное - не отчаивайтесь.

4. Вот кому, а вам в этот год сулит одни только положительные эмоции. Вы будете счастливы и осознаете наконец, что ваша жизнь не зависит от окружающих.

5. Ваша жизнь в ваших руках. Это ваш девиз на 2020 год. Все своими сила и никто не поможет. Так что соберитесь и действуйте.

6. Никто не имеет права вами руководить. Такой посыл чисел для вас на 2020 год. Станьте наконец индивидуальностью.

7. Вы совсем забыли про семью. Вам стоит отправится к ним в гости и наладить отношения, ведь в трудный момент никто не поддержит, кроме родных. А 2020 сулит вам таких не мало.

8. Соберитесь с мыслями и жгите. 2020 подстелил вам соломку, чтобы удобненько было. Вам осталось только не лениться.

9. Все будет так, как вам нужно. Вы победитель и 2020 год вас полностью поддерживает.

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