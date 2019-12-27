Популярная украинская телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко поделилась с поклонниками трогательным фото с сыном. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Откуда берется эта сумасшедшая любовь????????? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой", - написала Тодоренко.

Также звезда добавила, что она из тех девушек , которые любят экстрим: "Как впихнуть в такую жизнь ребенка ??? Кааак?".

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.