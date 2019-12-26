Лобода снялась в пикантной фотосессии с лошадью (фото) [ Редактировать ]
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников необычным фото, на котором предстала в пикантном образе с лошадью. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Лобода позирует в белом пиджаке с глубоким декольте, под которым нет белья. Также певица распустила волосы, надела длинные массивные серьги, а образ ее дополнили красные губы.
Поклонники удивились столь смелой идеи для фотосессии: "Какая вы яркая", "Ничего себе, это одно из лучших фото", "Такая необычная".
Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.
по теме
Нацотбор на "Евровидение-2020": названо имя второго судьи
Место за судейским столом займет народная артистка Украины
Регина Тодоренко поразила фото с отдыха
Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фото с отдыха
Известный музыкант упал под поезд
В Москве с известным музыкантом произошло ЧП
Обнаженная Анастасия Волочкова в бане шокировала шпагатом (фото)
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками откровенным фото
Вера Брежнева с мужем поразила поклонников (фото)
Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательным фото