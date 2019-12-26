Знаменитая украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников необычным фото, на котором предстала в пикантном образе с лошадью. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Лобода позирует в белом пиджаке с глубоким декольте, под которым нет белья. Также певица распустила волосы, надела длинные массивные серьги, а образ ее дополнили красные губы.

Поклонники удивились столь смелой идеи для фотосессии: "Какая вы яркая", "Ничего себе, это одно из лучших фото", "Такая необычная".

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