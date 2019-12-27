Шулявський міст випробували вагою [ Редактировать ]
Шулявський міст в Києві пройшов випробування вагою. Тестували шляхопровід вісім тридцятитонних вантажівок. Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив київський міський голова - Віталій Кличко.
Він зазначив, що спостерігав за процесом особисто. Рух Шулявським шляхопроводом, який закрили на довгострокову реконструкцію 17 березня, планують відкрити наприкінці тижня.
Для цього будівельники працюють без вихідних. І в дощ, і в сніг.
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Шулявський міст запрацює наприкінці тижня
Нині, як зазначив міський голова, там закінчують вкладати асфальт на під'їздах до мосту, наносять розмітку і встановлюють огорожі. А потім проведуть випробування, мостом проїдуть вісім 30-тонних вантажівок
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