Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко

Шулявський міст в Києві пройшов випробування вагою. Тестували шляхопровід вісім тридцятитонних вантажівок. Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив київський міський голова - Віталій Кличко.

Він зазначив, що спостерігав за процесом особисто. Рух Шулявським шляхопроводом, який закрили на довгострокову реконструкцію 17 березня, планують відкрити наприкінці тижня.

Для цього будівельники працюють без вихідних. І в дощ, і в сніг.