На кількох ділянках фронту зранку точилися активні бойові дії. Одразу після опівночі російські найманці атакували оборонців Гладосового, біля окупованої Горлівки. А зранку відкрили вогонь по наших позиціях в районі Луганського. Бойовики застосували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Армійцям довелося вгамувати окупантів вогнем у відповідь. Вдень противник обстріляв наші опорники біля Невельського. Втрат у війську немає. Ігор Левенок - докладніше.

Позиції на передовій окутав густий туман і послухайте зараз яка тиша. Втім армійці застерігають, ця тиша вельми оманлива. Супротивник час від часу, періодично прострілює наші позиції, робить це несподівано і ось такий сюрприз сюди може прилетіти будь якої миті.

"Тиша-тиша і внезапно начинають АГСом починають кріпити по всій лінії. Вісімдесят другі потом підключаються і пішло-поїхало. І зараз можуть, ось туман, тому можуть тоже".

"Нульові" позиції в районі селища Луганського. Солдати в окопах насторожі. Кажуть, перемир'я тут таке, що цілодобово мусять не відходити від кулеметів.

Це українські солдати іронізують про черговий безстроковий "режим тиші". Він вже тиждень, як запроваджений по всій лінії розмежування. От тільки-но жодного дня тиші тут так і не було.

"Обещали они многое, но как говориться - обещали на бумаге, но забыли про овраги".

А на передодні окупанти застосували ще й заборонені калібри. Армійці кажуть: в окопи на тому боці прибуло свіже поповнення. Тож, російські найманці пристрілювалися. Гриміло по всій Світлодарській дузі.

"Был обстрнл с минометов, с БМП-1. Около двух часов длился обстрел, причем с трех точек нас обрабатывали, ну и соседей, Нацгвардию, обрабатывали. Причем им по-крупнее досталось", - говорить Вадим, військовослужбовець збройних сил України.

Тож хлопцям нині не до свят, настрій у солдатів бойовий. Окупантам кажуть, українці вміють постояти за себе й за Батьківщину.

"Ну значить будемо вже вгамовувати потихеньку, а на відповідь ми знайдемо чим отвітить".

Бійці кажуть тут новорічна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. Більшість часу солдатам доведеться провести біля зброї в очікуванні ворожих провокацій та обстрілів. У Анатолія це вже четвертий новий рік на передовій. Важко, та за жоден із них чоловік не пошкодував.

"Якщо не ми, то хто? Це перший пункт, який повинен бути записаний у кожного громадянина України. Це моя думка, вона в мене внутрі і ніколи мене не покине", - говорить Анатолій, військовослужбовець збройних сил України.