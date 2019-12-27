Китай став головним забрудником Землі [ Редактировать ]
Названі вісім країн, за версією Bloomberg, які найбільше забруднюють світові океани. Згідно з даними американського провайдера фінансової інформації - понад 60 відсотків пластикового сміття в океані припадає усього на вісім країн: Китай, Індонезію, Філіппіни, В'єтнам, Шрі-Ланку, Таїланд, Єгипет, Малайзію.
Найбільшу відповідальність за забруднення океанів екологи покладають на Піднебесну. Там з першого січня минулого року припинили приймати пластикові відходи.
Також у повідомленні йдеться, щоб зменшити кількість непотребу в океанах - достатньо просто почати сортувати сміття та спалювати відходи.
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