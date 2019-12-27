Мінські домовленності та мир на Донбасі. Про це йшлося під час зустрічі голови депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру", співголови "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука та голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна.

Сторони сподіваються, що саме міжпарламентський діалог сприятиме "нормандському формату" в пошуку мирних ініціатив.

За словами Віктора Медведчука, зустрічі в ширшому форматі - парламентаріїв України, Росії, Німеччини та Франції відбудуться найближчого місяця.

"Сегодня для нас, для Украины, мир на Донбассе, на юго-востоке - это главная задача. Задача, которую испытывают как проблемную более 70 процентов населения нашей страны. И поэтому то, что стоит в ожидании за действиями "Нормандского формата", трехсторонней контактной группы и реализации Минских соглашений это то, что ждут люди для достижения мира. Сегодня мы обсуждали как раз эту идею, идею парламентского измерения "нормандского формата". Более того, месяц назад мы создали в парламенте Украины межфракционное объединение, которое имеет название "Межпарламентский диалог Украина-Россия-Германия-Франция". Именно парламенты этих стран на наш взгляд могут внести свою лепту в выполнение минских соглашений", - говорить Віктор Медведчук, співголова політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" народний депутат України.

"Мы будем обсуждать проблемы, беспокоящие Украину и вопросы, которые не могут оставить нас равнодушными. Речь идет о реализации Минских договоренностей в рамках "нормандского формата". Этот вопрос основной, мы обсудили и договорились, что следующая встреча будет в более широком составе как с российской стороны, так коллег с парламента Украины. И в этой связи мы надеемся, что объединения усилий депутатов позволит лучше понимать другу друга и нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения", - говорить Вячеслав Володін, голова Держуми РФ.