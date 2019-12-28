В четверг, 26 декабря, во Львове на перекрестке Любинской-Окружной произошло ДТП. Известно, что водитель сбил пенсионерку, передает "Гал-инфо".

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane совершил наезд на пешехода, 69-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.