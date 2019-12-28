Во Львове водитель переехал пенсионерку [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, во Львове на перекрестке Любинской-Окружной произошло ДТП. Известно, что водитель сбил пенсионерку, передает "Гал-инфо".
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megane совершил наезд на пешехода, 69-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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