На острове Кауаи (Гавайи) обнаружили обломки экскурсионного вертолета, пропавшего в четверг вечером. Об этом сообщает "Голос Америки".

На борту вертолета, которым управляла компания Safari Helicopters, находились семь человек, в том числе двое детей. Машина была обнаружена вблизи каньона Ваимеа.

Пока нет информации, что именно произошло с пассажирами и пилотом вертолета. Полиция ведет их поиск.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рухнул самолет, а также в США разбился самолет.