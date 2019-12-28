На Гавайях нашли пропавший вертолет [ Редактировать ]
На острове Кауаи (Гавайи) обнаружили обломки экскурсионного вертолета, пропавшего в четверг вечером. Об этом сообщает "Голос Америки".
На борту вертолета, которым управляла компания Safari Helicopters, находились семь человек, в том числе двое детей. Машина была обнаружена вблизи каньона Ваимеа.
Пока нет информации, что именно произошло с пассажирами и пилотом вертолета. Полиция ведет их поиск.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рухнул самолет, а также в США разбился самолет.
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