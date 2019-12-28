За грати через сонячний камінь. Володимир Зеленський підписав закон, який регулює видобуток бурштину.

Документом, зокрема, встановлюється кримінальна відповідальність за незаконні видобуток, збут та використання каменю. Парламент ухвалив законопроект 19 грудня, а вчора він повернувся з підписом президента.