Володимир Зеленський підписав закон про видобуток бурштину [ Редактировать ]
За грати через сонячний камінь. Володимир Зеленський підписав закон, який регулює видобуток бурштину.
Документом, зокрема, встановлюється кримінальна відповідальність за незаконні видобуток, збут та використання каменю. Парламент ухвалив законопроект 19 грудня, а вчора він повернувся з підписом президента.
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