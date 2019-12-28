Володимир Зеленський оприлюднив умови обміну полоненими [ Редактировать ]
В очікуванні обміну. Звільнити українців мають вже завтра. Обмін відбудеться за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Цю інформацію сьогодні підтвердив Президент України, Володимир Зеленський. Втім, зазначив, що верифікація осіб у списках триває і досі.
Про взаємне звільнення до кінця року сторони домовилися 23 грудня, в рамках тристоронньої контактної групи.
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