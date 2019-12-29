Обмен удерживаемыми лицами должен способствовать достижению мира, обеспечить национальное примирение и единство страны

"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует радостное и долгожданное событие - продолжение обмена удерживаемыми лицами, предусмотренное Минскими соглашениями и реализуемое в исполнение решений, достигнутых во время встречи глав государств Нормандской четверки в Париже.

Этот обмен должен был состояться еще в январе 2018 года, как второй этап, договоренность о котором была достигнута еще в 2017 году. Однако преступный режим Порошенко не хотел осуществлять его несмотря на данные обязательства, а новая власть не спешила с обменом, хотя могла провести его уже в первые месяцы своего правления.

Надеемся, что дальнейшая реализация Минских соглашений позволит урегулировать конфликт на Донбассе уже в следующем году. В Украине больше не должно быть разделительных линий, жертв, разрушений, пленных. Антиконституционную политику разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" надо прекратить. Необходимо установить истину и найти настоящих виновных в трагических событиях на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014-го и в Одессе в мае 2014 года. Тогда не придется проводить обмен одних украинских граждан на других, только потому, что предыдущая власть по политическим мотивам назначила их "виновными".

Это касается в том числе и пятерых сотрудников полка спецназначения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина. Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которых пять лет пытались, но так и не смогли сделать главными обвиняемыми в расстрелах на Майдане. Все эти годы по указанию дорвавшихся до власти политиков следствие, игнорируя факты и свидетельские показания, упорно настаивало на обвинениях правоохранителей. Но первое же беспристрастное рассмотрение дела в Апелляционном суде Киева, на котором заслушали свидетелей и изучили факты, показало полную несостоятельность обвинений. Невозможно достичь мира в Украине, постоянно угождая "партии войны" и принося в жертву ее интересам законность и права граждан. Для того чтобы обеспечить гражданский мир, украинский народ должен узнать всю правду о трагедиях 2014 года.

Проведенный обмен пленными - это важный шаг, доказывающий действенность Минских соглашений, продуктивность стратегии диалога и компромисса. Но этого для того, чтобы восстановить мир на Донбассе и в Украине, недостаточно. Принципиально важно, чтобы процесс примирения стал необратимым. Необходимо продолжить прямые переговоры с Российской Федерацией, вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, обеспечить разведение сил и техники вдоль всей линии разграничения, что даст гарантии стабильного прекращения огня.

Важно разработать и принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями: закон об амнистии, Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действующий на постоянной основе, свою редакцию которого депутаты от нашей партии внесли в Верховную Раду, специальный Закон о выборах в ОРДЛО и изменения в Конституцию Украины.

Как политическая сила, последовательно выступающая за мир, "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинской власти занять четкую позицию и продемонстрировать политическую волю для мирного урегулирования и обеспечения национального примирения.

Дело мира - это наша общенациональная задача, а значит, все должны сделать свой вклад. Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук лично организовал возвращение 489 человек на территорию, контролируемую Украиной, домой, к своим семьям. Наша партия и ее лидеры все эти годы работали над возвращением домой пленных, урегулированием конфликта на Востоке Украины. Мы наработали необходимый пакет законопроектов и внесли его на рассмотрение Верховной Рады. Для ускорения мирного процесса мы инициировали межпарламентский диалог в формате "Украина, Россия, Германия, Франция". Мы заявляем о своей готовности работать на реинтеграцию Украины, полноценно включиться в деятельность Контактной группы в Минске и ее подгрупп. Теперь власть должна сделать свой окончательный выбор, на чьей она стороне: с националистами и "партией войны", желающими продолжения кровавого кошмара и раскола украинского общества, или с нами - сторонниками мира, единства и жизни.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"