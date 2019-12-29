Найбільший і найсумніший досвід обміну полоненими, мабуть, має Ізраїль. Ця країна ніколи не залишає своїх громадян у полоні. Найгучніша історія сталась у 2012, коли після п'яти років перебування в заручниках додому повернувся Гілад Шаліт, військовий, якого захопили бойовики Хамас.

Про те, як розвивалася ця історія і яку ціну заплатив Ізраїль за свого солдата, розкаже Антон Готліб.

Загальноізраїльська операція під назвою "Врятувати капрала Шаліта" тривала майже п'ять із половиною років. У червні 2006 під час нападу палестинських терористів на армійський блокпост навідник танка Гілад Шаліт потрапив у полон. Ізраїль після цього провів у Газі масштабну операцію, але врятувати солдата не вдалося. Тоді почалися переговори про звільнення. Вони йшли через єгипетських і німецьких посередників, прямого контакту між Хамас та Ізраїлем не було.

Водночас стало відомо, що в момент викрадення Шаліт був поранений. Єрусалим пригрозив - якщо із солдатом щось трапиться в полоні, то Ізраїль одного за одним ліквідує всіх лідерів терористів у Газі. Хамасу довелося надати суду докази, що капрал живий.

"Добрий день, я Гілад, син Ноама та Авіві, брат Адас і Єель із поселення Міцпе-мулу. Сьогодні понеділок, 14 вересня 2009 року. Як ви бачите, я тримаю в руках сьогоднішню газету".

У країні повним ходом проводилася кампанія з визволення Шаліта - багатотисячні демонстрації, петиції уряду. Ця історія згуртувала ізраїльтян, загальне гасло всіх маніфестацій було таке: країна відправила людей воювати - країна повинна їх повернути. Неважливо, якою ціною.

"Я мати і я відправляю своїх дітей до війська. І я хочу, щоби їх мені повернули. Я віддаю державі найдорожче, що в мене є, і держава повинна повернути мені моїх дітей", - говорить Ноа Лаві, мешканка Ізраїлю.

Переговори з перервами тривали понад п'ять років. Хамас наполягав на тому, щоб Ізраїль відпустив кілька тисяч терористів зі своїх в'язниць, Єрусалим намагався знизити цю кількість. Нарешті, за посередництва Берліна й Каїра, угоду уклали. Ізраїль передав палестинцям 1027 ув'язнених, із них 400 були - довічно засуджені. У червні 2011 капрал Шаліт повернувся додому. У документі про помилування терористів, який підписав президент Ізраїлю Шимон Перес, було спеціально зазначено: Ізраїль не забув і не пробачив їхні злочини.

Традиційно після таких обмінів почали говорити, що це занадто висока ціна за одного військовослужбовця. Але крім морального аспекту, є ще один, про який воліють особливо не розповсюджуватися. Кілька сотень із тих, кого обміняли на капрала, уже знову сидять в ізраїльських в'язницях, а приблизно стільки ж - ліквідовані. У боротьбі з тероризмом Ізраїль не залишає несплачених рахунків.