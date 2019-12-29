Масштабний обмін полоненими: як пройшло звільнення українських бранців [ Редактировать ]
76 звільнених полонених. Серед них як військовослужбовці, так і цивільні особи. В Україні сьогодні відбувся маcштабний обмін між нашою стороною і так званими Л/ДНР. Обмін відбувся у КП "Майорське", на підконтрольній Україні території.
Ігор Левенок із нами на прямому зв'язку із Донецької області, у нього дізнаємось, як усе відбувалося. - Ігорю, вітаю, розкажи всі подробиці, тобі слово.
Сьогодні об 11.00 на КПВВ "Майорське" почався обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Усе розпочалося без затримок у визначений час.
Фізично обмін проходив на нейтральній території, де обидві сторони обмінятися транспортними засобами і поїхали назад. Близько 16.00 обмін завершився. До останнього місце обміну, час і кількість полонених трималися в таємниці. Згодом з'ясувалося, що за попередніми домовленостями Україна мала отримати 80 полонених, але четверо вирішили залишитися з родинами на Донбасі. Відтак українська сторона отримала 76 своїх громадян.
Відомо, що у списку звільнених осіб 12 військовослужбовців та 64 цивільні особи. Повні списки вже з'явилися на сайті СБУ. В свою чергу Україна видала 127 осіб. Українських бранців доправили до військового летовища Краматорська їх сюди привезли на автобусах. Після цього літаком відправили до столиці.
Ну, а просто в ці хвилини в аеропорту "Бориспіль" має приземлитися військовий борт із українцями. Родичі звільнених уже вишикувались та очікують на своїх близьких. Президент Володимир Зеленський також має намір особисто зустріти рейс.
Олександр Васильченко зараз на летовищі. У нього дізнаємось, що там відбувається, чи приземлився літак. - Олександре, вітаю, розкажи всі деталі, чи вдалося поспілкуватися з рідними?
Спецборт з бранцями мав приземлитися ще о двадцятій, але за останньою інформацією приліт затримується на годину. Ми чекаємо на облавок біля терміналу Б, це зал офіційних делегацій. На саме литовище ми ще не потрапили. Висвітлювати подію приїхали більше сотні журналістів, присутні і закордонні ЗМІ. Зараз тут посилена охорона, також чатують кілька швидких. У самому терміналі вже присутні родичі і близькі звільнених. Їх привезли сюди автобусами що о 6 вечора. Поспілкуватись з ними поки не можливо, доступ обмежили. Також вже тут присутні представники Офісу президента. Але хто саме і чи присутній у цій делегації президент Володимир Зеленський поки не відомо. Це поки що вся інформація. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. Більше розкажемо трохи згодом.
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