Замість санчат - велосипеди. У Запоріжжі відбувся традиційний костюмований велопробіг - "Дід Санта рулить". Заради чого велосипедисти збираються разом - розкаже Сергій Бордюжа.

Дарувати позитивний настрій городянам - це вже традиція для учасників передноворічного веломарафону. Збираються на нього сім років поспіль. За будь-якої погоди.

"Погода подфартила, но как бы не хватает драйва, зимы, снежка не хватает. Тем более резина такая зимняя тоже на велосипедах предусмотрена", - говорить Вадим, учасник велопробігу "Дід Санта рулить".

Головна умова для учасників акції - мати велосипед і новорічний костюм. Тож готуються - заздалегідь.

"Вообще это раньше был слоник. Хахахаха. А вот так из-за того, что год изменился, хахаха, стал мышкой", - говорить Аліна, учасниця велопробігу "Дід Санта рулить".

"А ще, всі без винятку, беруть із собою мішки з подарунками".

"Мы приготовили такие вот сладкие подарки и мандаринки. Ну, неотъемлемая часть нового года. Сейчас покажу".

І все задля того, щоб подарувати городянам справді святковий настрій. Під час велопробігу учасники акції роблять зупинки й роздають дітям смаколики. Але не просто так.

"Простой вопрос для малышей, кого боится кот? - Мышей",

" - Я вважаю, що кожна людина повинна зробити щось добре у своєму житті. Якщо можемо зробити нашим маленьким запоріжанам щось добре, то ми повинні це зробити. Треба додати трошки кольорів у їхнє життя. - А мне приятно, если люди улыбаются. Мне самой это очень нравится, праздник. Я получаю от этого удовольствие", - говорить Андрій Маленко, Марина Дєдиш, учасники велопробігу "Дід Санта рулить".

Найстаршому Санті тут за сімдесят. Наймолодшому немає і чотирьох років. Проте всі вони повноправні учасники святкового параду - кажуть організатори.

"Щоб всі побачили, що місто Запоріжжя, це місто не тільки заводів, а місто активного відпочинку", - говорить Олег Соловйов, організатор велопробігу "Дід Санта рулить".

Цього разу велопарад зібрав майже сто учасників. Наступного року обіцяють побити рекорд.