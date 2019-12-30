В понедельник, 30 декабря, стало известно, что все освобожденные украинцы, которых при обмене с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" передали на подконтрольную Украине территорию - в удовлетворительном состоянии, или средней степени тяжести. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает "УНН".

"Хронические заболевания есть, есть гипертоническая болезнь у многих, есть обострение мочекаменной болезни, хронические холициститы, панкреатиты. Хронически-обструктивные заболевания легких. Все эти проблемы хронические есть. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии и переводе в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Все сейчас или в удовлетворительном состоянии, или средней степени тяжести", - сказал Строкань.

Он добавил, что есть несколько пациентов, требующих плановых оперативных вмешательств после дообследования.

"...Пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть на данный момент в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение всех хронических болезней, которые у них были на момент заключения", - добавил Строкань.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об обмене пленными.