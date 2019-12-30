На рідній українській землі. Додому повернулися 76 колишніх бранців. Напередодні новорічних свят на Донбасі відбувся наймасшатбніший за два роки обмін полоненими у форматі "всіх відомих на всіх відомих" - 127 на 76.

Серед них і колишні військові, яких незаконно утримували протягом двох, а то і трьох років. Про цей обмін домовилися лідери "нормандської четвірки" на саміті 9 грудня в Парижі. Списки полонених до останнього узгоджували. І нарешті.

Квіти, обійми, усмішки і сльози. Сьогодні вночі українських бранців зустріли на Бориспільському летовищі. На їх повернення чекали кілька сотень родичів і друзів, а також президент Володимир Зеленський. Як відбувався обмін, кого звільнили і яка ціна повернення полонених? Про це в матеріалі Олександра Васильченка.

11.00 ранку. КПВВ "Майорське". Обмін полоненими розпочався під наглядом представників ОБСЄ і без присутності українських ЗМІ. Представники ОРДЛО помітно нервують і кілька разів погрожують припинити обмін бранцями. Урешті, сторони передають звільнених.

Україна віддає 124 людини, отримує 76 полонених, незаконно утримуваних на непідконтрольних територіях. Серед звільнених українців 12 військових і решта цивільні, зокрема, 15 жінок. Після перевірки списків бранців доправляють у Харків і далі спецлітаком в аеропорт Бориспіль.

Аеропорт Бориспіль. Зал офіційних делегацій. Із 11.00 ранку на звільнених тут чекають українські й міжнародні масмедія. Перед приземленням спецборту на посадкову смугу виводять родичів і друзів. Приїхав і президент Володимир Зеленський. Із затримкою на дві години о десятій вечора сідає літак з українськими бранцями.

Один за одним з військового літака виходять звільнені українці. Вітаються з президентом. Далі довгоочікуванна зустріч із родичами. Квіти, сльози, обійми. Мати Сергія не бачила його три роки. Через емоції навіть знепритомніла.

Марину на летовищі зустрічають два сини. На непідконтрольній території її ув'язнили на 11 років. У колонії вона відсиділа два.

"Ее обвинили в сотрудничестве и шпионаже в пользу Украины и СБУ. За что местный суд ДНР огласил приговор в виде лишения свободы 11 лет", - говорить Артур Чуйков, син Марини Чуйкової.

Усі два роки Марина чекала на звільнення. Каже, шанси на швидке повернення були дуже малі.

"Произошло неожиданно. К нам пришла юрист в колонию и нас позвали отдельно от всех и объявили, не радуйтесь, не 100% но возможно 28 числа будет обмен и вы поедите", - говорить Марина Чуйкова.

За зраду батьківщині вирок в окупованому Луганську отримала й Олена Сороченко. Ці кадри зроблені під час обміну. На них Олена вбрана в білу кофтину з гербом України.

"У меня родина одна и не признаю ни судилище их, ни республику, ни являюсь гражданином. Но меня автоматически к их гражданам. Это было в Луганске. - А це ви сьогодні були у футболці? - Да", - говорить Олена Сороченко.

Максима зустрічає мати і товариш, з яким він сидів у колонії за шпигунство. На вільній землі чоловік не приховує своїх емоцій.

Своє перебування в ув'язненні при мамі хлопець коментує не дуже охоче.

"Умови… ну сначала подвалы, пытки, ну а потом на тюрьме уже более менее. А так, конечно очень жестко, очень жестко принимают нас там".

У колоніях і так званих підвалах спецслужб ОРДЛО за політичними звинуваченнями досі утримують і катують багато українців, констатують звільнені. Для багатьох - єдиний зв'язок із Батьківщіною - це телевізор у тюрмі.

"Ловим несколько украинских каналов. Если можно, говорите, каждый день. Говорите, что граждане Украины остаются в подвалах, остаются в плену, упоминайте. Мы ловим каждое ваше слово. За это бьют, за это наказывают, за это забирают телевизор, рвут провада. Мы каждое ваше слово ловим", - розповідає Василь Санін.

Проте цей обмін дуже суперечливий. У складі звільнених Росія вимагала видати п'ятьох беркутівців, яких звинувачують у розстрілі сорока активістів на Євромайдані. Напередодні обміну у столиці відбулися протести, а громадськість вимагала від президента не приставати на цей крок.

"Це складне було рішення, рішення політичне, це правда. І я вважаю, що наші бійці, наші військові наші і журналісти, вони всі є герої і я впевнений, що для нас пріоритет повернути наших людей. Я з повагою ставлюсь до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми нажаль не можемо повернути тих, кого вже немає, нажаль, але ми могли повернути живих і я впевнений, що це пріоритет", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Звільнених українською стороною могло бути більше, заявила Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська. Проте майже пів сотні людей відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

"У нас 17 осіб відмовились переїжджати на територію ОРДЛО. Крім того є ще близько 30 осіб які відмовились взагалі брати участь в обміні. Вони продовжують відбувати покарання", - говорить Валерія Лутковська, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи.

В офісі президента запевнили: продовжують роботу для виявлення і встановлення полонених на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Криму і в Росії, щоб і їх повернути на Батьківщину.